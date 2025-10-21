Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Ingegneri in corsa contro il tempo Italia 1) Di loro non si parla quasi mai. Un po’ perché non richiamano una narrazione romantica come gli architetti protagonisti di film e romanzi, un po’ perché (a torto) gli ingegneri sono percepiti come uomini di numeri, poco salottieri, non spendibili nell’immaginario woke. Il trend sembra essersi invertito grazie al progetto del Ponte sullo Stretto dove previsioni e scenari ad opera di vari studi sono entrati nel racconto mediatico. Sarà forse anche per questo che il docu-reality “Ingegneri in corsa contro il tempo” tra le 4 e le 5. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Italia 1, i nottambuli amano gli ingegneri