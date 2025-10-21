IT | Welcome to Derry Andy Muschietti svela l' oscuro legame della serie con la dittatura argentina
Il regista argentino ha paragonato la paura generata dalla narrazione di Stephen King con ciò che visse durante la sua infanzia. Andy e Barbara Muschietti hanno approfondito il significato reale dell'horror nel corso della première della serie tv IT: Welcome to Derry, in arrivo sul piccolo schermo. I Muschietti ne hanno parlato soprattutto in relazione al romanzo di Stephen King, dopo aver lavorato alla sceneggiatura insieme a Jason Fuchs, showrunner della serie con Brad Caleb Kane. I riferimenti alla dittatura in IT: Welcome to Derry IT: Welcome to Derry è ispirata al romanzo di Stephen King, IT, che racconta la storia di un gruppo di ragazzini della cittadina di Derry terrorizzati da un'entità malvagia che si mostra con le sembianze di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
