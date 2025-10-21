Istat | natalità ai minimi-6,3% nel 2025

10.45 Continua la diminuzione delle nascite in Italia. Nel 2024: 369.944, in calo del 2,6% sull'anno precedente. In base ai dati provvisori su gennaio-luglio 2025 le nascite sono circa 13mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 (-6,3%). Lo riferisce l'Istat. Il numero medio di figli per donna raggiunge il minimo storico: nel 2024 si attesta a 1,18, in flessione sul 2023 (1,20). La stima provvisoria sui primi 7 mesi del 2025 evidenzia una fecondità pari a 1,13. E sempre più figli tra giovani fuori dal matrimonio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

