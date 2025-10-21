Istat | nel 2067 in pensione a 70 anni
12.51 Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia salirà al 2050 a 68 anni e 11 mesi per entrambi i sessi (dai 67 anni attuali), e toccherà quota 70 anni nel 2067. Lo riporta l'Istat in base alle stime della Ragioneria Generale dello Stato. In un focus dedicato alla previsioni sulla forza lavoro, l'Istituto prevede un aumento della partecipazione al mercato del lavoro delle persone in età matura e anziana. Tra il 2024 e il 2050 il tasso di attività tra i 55 e i 64 anni salirebbe dal 61% al 70%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
