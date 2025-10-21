Istat | nascite in calo

Tv2000.it | 21 ott 2025

Nascite ancora in calo in Italia: nel 2024 sono il 2,6% in meno rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dall’ultimo rapporto ISTAT. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

istat nascite in calo

