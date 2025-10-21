Istat nascite ancora in calo in Italia | nel 2024 ai minimi storici
Continua la diminuzione delle nascite in Italia. Nel 2024 sono state 369.944, in calo del 2,6% sull'anno precedente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
