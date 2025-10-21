Istat l' inverno demografico sempre più sotto zero

Roma, 21 ottobre 2025 – L’inverno demografico italiano continua senza sosta e, anzi, si accentua. Nascite in calo e fecondità ai minimi storici nel 2024 e nei primi sei mesi del 2025. Lo scorso anno le nascite sono state 369.944, in calo del 2,6% sull’anno precedente (una contrazione di quasi 10mila unità). Nell’anno in corso in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio le nascite sono circa 13mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 (-6,3%). Il numero medio di figli per donna raggiunge il minimo storico: nel 2024 si attesta a 1,18, in flessione sul 2023 (1,20). La stima provvisoria relativa ai primi 7 mesi del 2025 mette in risalto una fecondità pari a 1,13. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

