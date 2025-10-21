Tempo di lettura: 2 minuti Anche in Campania, come nel resto dell’Italia, nascono sempre meno figli. È il dato che viene fuori dalla studio “Natalità e fecondità della popolazione residente” relativo all’anno 2024 e diffuso oggi dall’Istat. E anche i primi dati riferiti al 2025, forniscono un quadro decisamente preoccupante in tal senso. Se in Italia il calo è stato pari al 2,6% rispetto al 2023 (con 369.944 nascite, quasi 10mila in meno rispetto ai dodici mesi precedenti), con 1,18 figli per donna (in diminuzione rispetto all’1,20 del 2023), in Campania si sale ad 1,26 figli per donna, con un calo però più marcato rispetto al dato nazionale, se si tiene conto che nel 2023 si era all’1,29. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Istat: in Campania sempre meno figli, nel 2025 calo del 6,5%