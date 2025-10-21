Istat continua il calo delle nascite Fecondità ai minimi storici

Continua il crollo delle nascite in Italia. Nel 2024 sono state 369.944, in calo del 2,6% sull’anno precedente. Questo il quadro Istat che emerge dai dati provvisori relativi a gennaio-luglio 2025 con circa 13mila bambini in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 (-6,3%). Il numero medio di figli per donna raggiunge il minimo storico: nel 2024 si attesta a 1,18, in flessione sul 2023 (1,20). La stima provvisoria relativa ai primi 7 mesi del 2025 evidenzia una fecondità pari a 1,13. Una discesa che, dal 2008, non si è mai arrestata. Il calo delle culle in Italia prosegue senza soste dal 2008, anno nel quale si è registrato il numero massimo di nati vivi degli anni Duemila (oltre 576mila). 🔗 Leggi su Open.online