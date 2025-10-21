Istat calo natalità record in Italia nel 2024 369.944 nuovi nati -2,6% sul 2023 379.890 minimo storico di figli per donna 1,18 da 1,20
La natalità continua a calare in Italia, con i nuovi nati nel 2024 che non raggiungono i 370.000. Il tasso di fecondità, il numero di figli per ogni donna in età fertile, ha raggiunto 1,18, minimo storico La natalità in Italia è al minimo storico secondo i dati Istat. Nel 2024 nel nostro Paes.
I nuovi dati Istat su natalità e fecondità della popolazione residente in Italia indicano nuovi record negativi per il nostro Paese. Nel 2024 meno di 370mila nascite e nei primi mesi del 2025 ulteriore calo del 6,3%. Crollo di nuovi nati al sud.
I dati #Istat sulla natalità non fanno ben sperare, le nascite sono in calo e il numero dei figli per donna è al minimo storico ma una regione del nord d'Italia tiene alto il numero di fiocchi rosa e blu
Istat, all'Abruzzo il record negativo di natalità con -10,2% - Nei primi sette mesi del 2025 i nuovi nati sono diminuiti del 10,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, secondo il rapporto 'Istat Natalità e fecondità della popolazione residente
Italia verso nuovo record negativo nascite - Istat - Il 2024 è stato il 16esimo anno consecutivo di calo demografico con sole 369.
