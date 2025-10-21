Istat calo natalità record in Italia nel 2024 369.944 nuovi nati -2,6% sul 2023 379.890 minimo storico di figli per donna 1,18 da 1,20

Ilgiornaleditalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La natalità continua a calare in Italia, con i nuovi nati nel 2024 che non raggiungono i 370.000. Il tasso di fecondità, il numero di figli per ogni donna in età fertile, ha raggiunto 1,18, minimo storico La natalità in Italia è al minimo storico secondo i dati Istat. Nel 2024 nel nostro Paes. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

