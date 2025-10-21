Istanbul uccisero Mattia Ahmet Minguzzi figlio dello chef italiano | condannati a 24 anni
Due imputati, entrambi di 15 anni, ai quali è stata data la massima pena prevista per i minorenni accusati di omicidio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
