Istanbul condannati a 24 anni gli assassini di Mattia Ahmet Minguzzi
Ai due imputati, entrambi 15enni, la massima pena prevista. Il 14enne, figlio dello chef italiano Andrea e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, è morto a febbraio dopo essere stato accoltellato in un mercato. 🔗 Leggi su Repubblica.it
