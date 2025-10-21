Istanbul condannati a 24 anni gli assassini di Mattia Ahmet Minguzzi

Repubblica.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai due imputati, entrambi 15enni, la massima pena prevista. Il 14enne, figlio dello chef italiano Andrea e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, è morto a febbraio dopo essere stato accoltellato in un mercato. 🔗 Leggi su Repubblica.it

istanbul condannati a 24 anni gli assassini di mattia ahmet minguzzi

© Repubblica.it - Istanbul, condannati a 24 anni gli assassini di Mattia Ahmet Minguzzi

Altre letture consigliate

istanbul condannati 24 anniCondannati a 24 anni gli omicidi del giovane Mattia Ahmet Minguzzi. Il padre: «Ora una nuova legge in nome di mio figlio» - Il ragazzino, 14 anni, era stato aggredito in un mercato di Istanbul a gennaio ed era morto dopo oltre due settimane di coma ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Istanbul Condannati 24 Anni