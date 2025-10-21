Una sentenza attesa e dolorosa: due minorenni sono stati condannati a 24 anni per l’uccisione di Mattia Ahmet Minguzzi a Istanbul, mentre altri due giovani sono stati assolti. È l’esito del processo che ha segnato un passaggio cruciale in Turchia sul tema della violenza tra adolescenti. Il verdetto e la sua portata Nel pomeriggio del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Istanbul, 24 anni ai due minorenni per l’omicidio di Mattia Minguzzi