Istanbul 24 anni ai due minorenni per l’omicidio di Mattia Minguzzi

Sbircialanotizia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sentenza attesa e dolorosa: due minorenni sono stati condannati a 24 anni per l’uccisione di Mattia Ahmet Minguzzi a Istanbul, mentre altri due giovani sono stati assolti. È l’esito del processo che ha segnato un passaggio cruciale in Turchia sul tema della violenza tra adolescenti. Il verdetto e la sua portata Nel pomeriggio del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

istanbul 24 anni ai due minorenni per l8217omicidio di mattia minguzzi

© Sbircialanotizia.it - Istanbul, 24 anni ai due minorenni per l’omicidio di Mattia Minguzzi

Leggi anche questi approfondimenti

istanbul 24 anni dueIstanbul, due condanne a 24 anni per l'uccisione del figlio dello chef Minguzzi - Un tribunale di Istanbul ha condannato a 24 anni di reclusione per "omicidio premeditato di minorenne" due imputati nel caso di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne figlio dello chef italiano Andrea Mingu ... Secondo msn.com

istanbul 24 anni dueDue 15enni condannati a 24 anni per l'uccisione di Mattia Minguzzi a Istanbul - Un tribunale di Istanbul ha condannato a 24 anni di reclusione per "omicidio premeditato di minorenne" due imputati nel caso di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne figlio dello chef italiano Andrea Mingu ... Da ansa.it

istanbul 24 anni dueMattia Ahmet Minguzzi ucciso a Istanbul, condannati a 24 anni i due assassini: sono minorenni - Saranno condannati a 24 anni di reclusione per «omicidio premeditato di minorenne» i due imputati nel caso di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne figlio dello chef italiano ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Istanbul 24 Anni Due