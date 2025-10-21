Israele Vance in visita da Bibi | Le violenze non sono la fine della tregua a Gaza

E dal sud di Israele che si congiungono le voci del vicepresidente statunitense, JD Vance, il funzionario politico Jared Kushner, e dell’inviato speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff. Un coro unanime ottimista e speranzoso nella buona riuscita del piano di piace a Gaza in 20 punti redatto dal presidente a stelle e strisce, Donald . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele, Vance in visita da Bibi: “Le violenze non sono la fine della tregua a Gaza”

