Israele Netanyahu silura il consigliere per la Sicurezza Nazionale | l’Idf annuncia il ritorno di altre salme

Mentre in Ucraina si alzano le tensioni per un possibile, seppur lontano accordo di pace, in Medio Oriente prosegue la tregua tra Israele e Hamas. Nonostante gli attacchi degli ultimi giorni, il cessate il fuoco a Gaza è rimasto in vigore, seppur con molteplici difficoltà. Israele continua a chiedere la restituzione dei corpi degli ostaggi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele, Netanyahu silura il consigliere per la Sicurezza Nazionale: l’Idf annuncia il ritorno di altre salme

