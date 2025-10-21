Israele Netanyahu silura il consigliere per la Sicurezza Nazionale | l’Idf annuncia il ritorno di altre salme

Ildifforme.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre in Ucraina si alzano le tensioni per un possibile, seppur lontano accordo di pace, in Medio Oriente prosegue la tregua tra Israele e Hamas. Nonostante gli attacchi degli ultimi giorni, il cessate il fuoco a Gaza è rimasto in vigore, seppur con molteplici difficoltà. Israele continua a chiedere la restituzione dei corpi degli ostaggi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

israele netanyahu silura il consigliere per la sicurezza nazionale l8217idf annuncia il ritorno di altre salme

© Ildifforme.it - Israele, Netanyahu silura il consigliere per la Sicurezza Nazionale: l’Idf annuncia il ritorno di altre salme

Contenuti che potrebbero interessarti

israele netanyahu silura consigliereIsraele, Netanyahu: “Mi ricandiderò e vincerò elezioni 2026"/ Ma governo è in bilico e Knesset è paralizzata - Netanyahu vuole ricandidarsi in Israele: "Vincerò le elezioni nel 2026". Secondo ilsussidiario.net

La solitudine di Netanyahu - Quello che sta facendo il governo di Benjamin Netanyahu a Gaza mette Israele dalla parte del torto. Da repubblica.it

Netanyahu e il 'lavoro da finire' a Gaza: "Vergogna e follia" lo Stato palestinese - Una mappa, della situazione attuale in Medio Oriente, con un pennarello rosso per cancellare i nemici che Israele ha eliminato. Come scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Israele Netanyahu Silura Consigliere