Israele arrivo di Vance per garantire tenuta di cessate il fuoco Washington | Paura che Netanyahu faccia saltare tregua presenti Kushner e Witkoff

21 ott 2025

Dopo il veloce precipitare della tregua tra Israele e Hamas e i bombardamenti delle ultime ore, la Casa Bianca ha inviato una delegazione volta ad "arginare" le azioni offensive di Israele e a mantenere vivo l'accordo "di pace" Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è arrivato oggi, 2. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

