‘Isole’ di detriti sul fiume Metauro cresce la paura

Colli Al Metauro, 21 ottobre 2025 –  Isole di detriti in mezzo al letto del fiume, con sopra boschi ‘rigogliosi’. Peccato che quelle isole e quella fitta copertura di alberi e arbusti lì proprio non dovrebbero esserci e preoccupano non poco chi abita nelle vicinanze. C’è apprensione tra la gente che risiede in prossimità del ponte sul Metauro tra Calcinelli e Villanova per l’incuria in cui versa, in quel tratto, il principale corso d’acqua delle Marche. A esprimere paura e anche sdegno è il signor Claudio: “Siamo davvero molto preoccupati. Qui l’ultima pulizia del letto del fiume è stata fatta nel 2005 e da allora più nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

