Isola d' Elba | Escursione fatale cinquantenne di Capoliveri trovato morto in Valtellina

Livornotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona riservata, libera, indipendente con una passione per la storia, la fotografia, la conoscena. Ed è nel corso di un'escursione sui sentieri della Val Masino, valle laterale della Valtellina, in provincia di Sondrio, che Andrea Galassi, 50enne di Capoliveri (Isola d'Elba) è stato trovato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

