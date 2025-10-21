Isola d' Elba | Escursione fatale cinquantenne di Capoliveri trovato morto in Valtellina
Una persona riservata, libera, indipendente con una passione per la storia, la fotografia, la conoscena. Ed è nel corso di un'escursione sui sentieri della Val Masino, valle laterale della Valtellina, in provincia di Sondrio, che Andrea Galassi, 50enne di Capoliveri (Isola d'Elba) è stato trovato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
La Provincia Unica TV. . É stata recuperata la salma dell'escursionista trovato morto domenica in Val Masino. É un 51enne toscano che ha lasciato la propria abitazione all'Isola d'Elba il 20 settembre scorso - facebook.com Vai su Facebook
