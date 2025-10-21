ISEE 2026 cambia tutto per la prima casa | chi resta fuori dalle agevolazioni

Venerdì 17 ottobre 2025 il Consiglio dei ministri numero 146 ha approvato il disegno di legge di bilancio per il 2026. Il DDL prevede un intervento di circa 18 miliardi medi annui, con priorità ai redditi bassi, al lavoro dipendente, nonché a ceto medio, famiglia e imprese. Si sostiene inoltre il potere d’acquisto delle famiglie, la competitività delle imprese e il rafforzamento del sistema sanitario. In materia di famiglie, lavoro e politiche sociali (si legge nel comunicato stampa del CDM del 17 ottobre 2025 pubblicato su “governo.it”) al fine di favorire “l’accesso a determinate prestazioni agevolate si introduce” una revisione “della disciplina per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente”, in sigla ISEE, che interviene “sul valore della casa e sulle scale di equivalenza con effetti complessivi annui di quasi 500 milioni di euro”. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - ISEE 2026, cambia tutto per la prima casa: chi resta fuori dalle agevolazioni

News recenti che potrebbero piacerti

Manovra, cosa cambia nel 2026: Irpef, accise, Isee, rottamazione, sigarette, affitti brevi e non solo. La bozza - facebook.com Vai su Facebook

Riforma ISEE 2026, come cambia il calcolo: più vantaggi per famiglie e proprietari di casa https://catania.liveuniversity.it/2025/10/17/riforma-isee-2026/… - X Vai su X

ISEE 2026, cambia tutto per la prima casa: chi resta fuori dalle agevolazioni - In materia di famiglie, lavoro e politiche sociali (si legge nel comunicato stampa del CDM del 17 ottobre 2025 pubblicato su “governo. Come scrive leggioggi.it

Quali case saranno escluse dal calcolo dell’Isee e chi ci guadagna, la novità nella Manovra 2026 - Questa è la misura che il governo Meloni ha inserito nella legge di bilancio per il 2026. Segnala fanpage.it

Riforma Isee 2026, ecco come cambia il calcolo - Per accedere ai vari bonus il calcolo dell'Isee viene modificato dalla Legge di Bilancio 2026. Da money.it