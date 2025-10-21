Irg 2025 | le imprese hanno perso influenza

Laverita.info | 21 ott 2025

Alla conferenza internazionale, economisti e manager da tutto il mondo hanno discusso gli equilibri tra Europa e Stati Uniti. Lo studio rivela un deficit globale di forza settoriale, potere mediatico e leadership di pensiero, elementi chiave che costituiscono il dialogo tra imprese e decisori pubblici. 🔗 Leggi su Laverita.info

