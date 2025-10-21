Iran-Usa tra possibile dialogo e scontro aperto
Tra i vertici iraniani si rafforza la convinzione che Usa e Israele stiano mirando a isolare il Paese per renderlo più vulnerabile
#Trump alla #Knesset, su un possibile accordo di pace con l'#Iran: "Sarebbe fantastico raggiungere un accordo di pace con loro. Sono stanchi, vogliono sopravvivere. Non stanno iniziando nulla. Penso che abbiamo una possibilità." E ancora: "#Bibi, ora puoi - facebook.com Vai su Facebook
Iran: “dialogo USA sul nucleare continua, basta attacchi”/ “Meglio 5 incontri con Witkoff di Biden in 4 anni” - Cosa ha detto il Ministro degli Esteri dell'Iran Abbas Araghchi sui negoziati con gli USA sul nucleare e quali "paletti": "danni a Fordow" TORNA A PARLARE IL MINISTRO DEGLI ESTERI IN IRAN: “IL DIALOGO ... Da ilsussidiario.net
Putin: “aiutiamo l’Iran, serve sforzo diplomatico”/ “Attacco USA ingiustificato” ma Russia non chiude dialogo - La visita del Ministro degli Esteri dell'Iran al Cremlino: Putin offre sostegno a Teheran ma non rappresaglie. Scrive ilsussidiario.net
Iran, colloquio con Tajani: “Roma può ospitare la ripresa del dialogo” - “Candidiamo Roma a ospitare la ripresa auspicabile dei colloqui senza intermediari tra Usa e Iran sul nucleare. Scrive quotidiano.net