Iran indignato | al matrimonio la figlia del consigliere di Khamenei a spalle nude

Le immagini della sontuosa cerimonia di nozze della figlia di Ali Shamkhani, rappresentante del leader iraniano Khamenei nel Consiglio supremo di difesa, stanno facendo il giro dei social media. Non solo per l’opulenza della festa, ma soprattutto per l’abbigliamento della sposa, in netto contrasto con le norme vigenti in Iran. Nei video condivisi online, la sposa appare con un elegante abito bianco caratterizzato da una profonda scollatura, capelli sciolti e senza il tradizionale hijab. Come lei, molte delle invitate donne non indossano il velo obbligatorio in pubblico per legge, a partire dai 7 anni. 🔗 Leggi su Panorama.it

