Iran ayatollah Khamenei a Trump | Continua a sognare se credi di aver distrutto il nostro programma nucleare sei solo un bullo - VIDEO
Il leader supremo iraniano respinge le dichiarazioni di Trump sui raid Usa e rifiuta la ripresa dei negoziati sul nucleare: “Non è diplomazia, è coercizione" L'ayatollah Ali Khamenei ha dichiarato in diverse interviste che gli attacchi americani durante la Guerra dei 12 Giorni ai propri centr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
