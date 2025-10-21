Iran ayatollah Khamenei a Trump | Continua a sognare se credi di aver distrutto il nostro programma nucleare sei solo un bullo - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader supremo iraniano respinge le dichiarazioni di Trump sui raid Usa e rifiuta la ripresa dei negoziati sul nucleare: “Non è diplomazia, è coercizione" L'ayatollah Ali Khamenei ha dichiarato in diverse interviste che gli attacchi americani durante la Guerra dei 12 Giorni ai propri centr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Iran, ayatollah Khamenei a Trump: "Continua a sognare se credi di aver distrutto il nostro programma nucleare, sei solo un bullo" - VIDEO

