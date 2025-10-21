Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto modello con allegati operativi per la Contrattazione Decentrata d’Istituto

L’articolo propone due strumenti tecnici completi e pienamente conformi alla normativa vigente per la gestione della contrattazione integrativa di istituto in ambito scolastico. Il primo documento è l’“Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto (Parte economica – Titolo )”, redatto secondo il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 20192021, il D.Lgs. 1652001, la Legge 1072015 e la . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

