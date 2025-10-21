Con la quarta beta di iOS 26.1, Apple affina il nuovo materiale di interfaccia Liquid Glass con un controllo che ne modula la resa e introduce un’opzione utile per la privacy: disattivare lo swipe verso la fotocamera dalla schermata di blocco. Una scelta tra nitidezza e comfort Il cuore dell’aggiornamento è una nuova preferenza dedicata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - iOS 26.1: Liquid Glass più velato e swipe fotocamera disattivabile