io sono rosalia un musical pieno di storia religione e leggenda

Ha riscosso molto successo ieri sera al Nuovo Teatro Zappala’ di Palermo, il musical inedito della Compagnia Teatrale Ananche “Io sono Rosalia”. Gli applausi durante le varie scene, cosi’ come la standing ovation finale, testimoniano che tutti i componenti del Cast, ognuno per il proprio personaggio interpretato, hanno regalato al pubblico Palermitano e non, presente in sala, momenti intensi di grandi emozioni e commozioni. Un sogno divenuto realtà, un progetto corale, condiviso con entusiasmo. Al Regista Alessandro La Barbera, che ha guidato magistralmente, con la sua attenta narrazione dei fatti storici accaduti, e le storie personali dei personaggi protagonisti, và il grosso merito di aver realizzato un sogno che è divenuto realtà, scrivendo il testo del Musical, dopo un lavoro svolto per più di due anni e mezzo, mettendoci il cuore, la mente e sentendolo come una parte di se stesso. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

