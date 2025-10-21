Io sono Mina | l’omaggio alla grande cantante al Sipario Strappato di Arenzano

Genovatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “Io sono Mina”, spettacolo musicale-teatrale firmato Sonic Factory, con arrangiamenti di Mauro Iset ed Egidio Perduca e testi di Mauro Iset e Daniela Placci. Sul palco Daniela Placci, voce. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

