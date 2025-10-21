- I tifosi del Napoli sono stati arrestati e poi rilasciati a Eindhoven, in Olanda, alla vigilia della partita di Champions League tra gli azzurri di Antonio Conte e il PSV. In più hanno annullato i loro biglietti e hanno vietato loro di tornare in città. La motivazione? "Poiché non si poteva escludere un possibile scontro tra tifosi di entrambe le squadre, il gruppo è stato attentamente monitorato", ha spiegato la polizia. Fermati per “comportamento provocatorio” e per essersi assembrati, li hanno trattati col pugno di ferro. Giusto? Sbagliato? Discutiamone. Però io vorrei chiedere al mio amico (si fa per ridere) Roberto Saviano: c’è forse in Olanda una deriva autoritaria o una torsione democratica? C’è “l’estrema destra” al potere che riduce gli spazi di democrazia? E quelli che frignano per due manganellate ai cortei Pro Pal, non hanno nulla da dire? Perché signori miei: se la polizia italiana applicasse il metodo olandese, e operasse “perché non si poteva escludere un possibile scontro”, cioè facendo un banale processo alle intenzioni, nessuna delle manifestazioni Pro Pal si sarebbero tenute. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Io non rido di Sarkozy, Saviano che ci dice e il Napoli: quindi, oggi…