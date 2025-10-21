Io non avrei mai detto no alla Coppa Davis Ma ai miei tempi c’erano una cinquina di cose da fare | Panatta commenta la rinuncia di Sinner

“Io alla Davis non avrei mai rinunciato, e se qualcuno della squadra l’avesse fatto, sarebbero stati i compagni e il capitano, prima ancora della federazione, a chiedere spiegazioni nel modo più duro possibile”. Così Adriano Panatta, al Corriere della Sera, ha commentato la decisione di Jannik Sinner di rinunciare alla Coppa Davis. L’altoatesino non è presente infatti tra i cinque convocati dal capitano Filippo Volandri per le finali in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna. Una scelta che ha fatto clamore e che lo stesso Panatta ha commentato. “Ho giocato quando la vecchia Coppa era una delle priorità che si contavano sulle dita di una mano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Io non avrei mai detto no alla Coppa Davis. Ma ai miei tempi c’erano una cinquina di cose da fare”: Panatta commenta la rinuncia di Sinner

Altre letture consigliate

Ve l’avevo detto che le avrei personalizzate! Vi piacciono • #lematilde #customizedshoes #custom #customshoes #newbalnce #newbalanceshoes #newbalance204l - facebook.com Vai su Facebook

Il grande rifiuto di Enrico Ruggeri: perché ha detto no a Sanremo 2025 - A parlarne è stato proprio il diretto interessato durante una recente intervista. Si legge su msn.com

Lotito, non avrei permesso dialogo ultrà - Sembrava di stare al Colosseo in attesa del pollice verso dell'imperatore": il presidente della ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

L’intervista Juan Luis Blázquez Román: «Io, spagnolo ho detto no a tanti progetti: sono a Napoli per la ricerca innovativa» - Juan Luis Blázquez Román, spagnolo di Salamanca di 36 anni, ha una laurea in Farmacia ottenuta nel suo Paese, ha completato il dottorato in Francia e da oltre sei anni lavora a Napoli, dove porta ... Segnala ilmattino.it