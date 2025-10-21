Nel silenzio teso della Casa, Ivana Castorina ha trovato la voce per raccontarsi: un’autobiografia in diretta, senza paracadute, che ha attraversato passato, famiglia, amore e presente. Un momento che ha scosso coinquilini e telespettatori, aprendo una pagina personale che diventa collettiva, fatta di verità, rispetto e scelta. Un racconto che rompe il silenzio La sera . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Io esisto: la verità di Ivana Castorina al Grande Fratello