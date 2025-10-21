Investito e ucciso sulle strisce pedonali la moglie in sciopero della fame

Arezzo, 21 ottobre 2025 – "La vita di una persona non può valere meno di una patente sospesa". Lo aveva scritto pochi giorni fa, annunciando una protesta pubblica davanti al Tribunale di Arezzo. Ora Monica Rus, moglie di Daniel Rus, ha deciso di compiere un passo ulteriore: uno sciopero della fame a tempo indeterminato, che inizierà lunedì 27 ottobre 2025, proprio davanti al Palazzo di giustizia aretino. La decisione arriva dopo la conclusione del processo per la morte del marito, travolto sulle strisce pedonali il 2 aprile 2024 da una Fiat Punto guidata da una donna aretina di 59 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Investito e ucciso sulle strisce pedonali, la moglie in sciopero della fame

