Investiti dal treno un giovane morto e due feriti nel novarese

Dramma nel novarese: un giovane muore travolto da un treno in corsa, altri due ragazzi rimangono feriti. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Investiti dal treno, un giovane morto e due feriti nel novarese

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tre giovani investiti dal treno: un morto e due feriti gravi Vai su Facebook

Tre ragazzi sono stati investiti da un treno a Trecate, in Piemonte: uno è morto - X Vai su X

Tragedia a Trecate: ragazzo muore travolto da treno. Un ferito grave, sotto choc un terzo giovane accorso prestare aiuto - Un ragazzo è deceduto sul colpo, un altro è ricoverato in gravi condizioni. Scrive ilgiorno.it

Investiti da un treno: un giovane è morto e altri due sono rimasti feriti - Salvini: «Addolorato per la tragedia» ... Si legge su lasicilia.it

Incidente ferroviario, tre ragazzi investiti nel Novarese: un morto e due feriti - Secondo una prima ricostruzione, i tre giovani immigrati, di età intorno ai 20 ... Come scrive tg24.sky.it