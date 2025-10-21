Investita subito dopo essere scesa dall’autobus | 14enne ricoverata in ospedale Il brutto incidente lungo la SP3 ad Amaseno
Nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre, intorno alle 16:00, ad Amaseno (Frosinone), sulla Strada Provinciale 3 (km 4), una ragazza di 14 anni è stata investita da un veicolo. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e 118. La dinamica secondo i primi rilievi. Dalle prime ricostruzioni dei Carabinieri, la 14enne, appena scesa da un pullman di linea, avrebbe iniziato l' attraversamento quando sopraggiungeva una Fiat Strada, condotta da un uomo di 57 anni e diretta verso AmasenoCastro dei Volsci. L' impatto è stato inevitabile, coinvolgendo la giovane pedone. I soccorsi e le condizioni.
