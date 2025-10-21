Investita subito dopo essere scesa dall’autobus | 14enne ricoverata in ospedale Il brutto incidente lungo la SP3 ad Amaseno

Dayitalianews.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre, intorno alle 16:00, ad Amaseno (Frosinone), sulla Strada Provinciale 3 (km 4), una ragazza di 14 anni è stata investita da un veicolo. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e 118. La dinamica secondo i primi rilievi. Dalle prime ricostruzioni dei Carabinieri, la 14enne, appena scesa da un pullman di linea, avrebbe iniziato l’ attraversamento quando sopraggiungeva una Fiat Strada, condotta da un uomo di 57 anni e diretta verso AmasenoCastro dei Volsci. L’ impatto è stato inevitabile, coinvolgendo la giovane pedone. I soccorsi e le condizioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

investita subito dopo essere scesa dall8217autobus 14enne ricoverata in ospedale il brutto incidente lungo la sp3 ad amaseno

© Dayitalianews.com - Investita subito dopo essere scesa dall’autobus: 14enne ricoverata in ospedale. Il brutto incidente lungo la SP3 ad Amaseno

Contenuti che potrebbero interessarti

investita subito dopo essereTenta furto e investe uomo dopo essere stato scoperto, arrestato - Entra in un'abitazione per commettere un furto ma, sorpreso dal proprietario, nel tentativo di guadagnarsi la fuga non esita ad investire il malcapitato. Secondo ansa.it

investita subito dopo essereInvestita dal fratello mentre fa manovra in retromarcia: muore dopo giorni di agonia in ospedale a Genova - Itala Martini, 87 anni, è morta dopo essere stata investita dal fratello 80enne mentre faceva manovra in un piccolo paesino dell'entroterra genovese ... Si legge su fanpage.it

investita subito dopo essereInfermiera investita sulle strisce pedonali mentre fa jogging: muore dopo due giorni di agonia - L’automobilista che l'ha investita è accusata di omicidio stradale ... Si legge su corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Investita Subito Dopo Essere