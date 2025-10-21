Inverno e Monteleone (Pavia), 21 ottobre - L' esplosione in piena notte non ha solo svegliato i residenti, ma è stata anche sentita dai carabinieri, che si trovavano di pattuglia nella zona, a solo una decina di metri dall'origine della deflagrazione, proprio per un servizio di perlustrazione mirato alla prevenzione e repressione di simili episodi. Erano circa le 3.20 di oggi, martedì 21 ottobre, quando è stato fatto esplodere lo s portello automatico della Banca Centropadana di Inverno e Monteleone, in via Forni. I militari sono quindi arrivati in pochi istanti sul posto e alla loro vista due uomini, incappucciati, sono fuggiti a piedi per i campi, riuscendo solo a far perdere le proprie tracce, ma senza alcun bottino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inverno e Monteleone, colpo fallito al bancomat: ladri in fuga senza bottino