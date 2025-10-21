Intitolare il palazzetto a Giorgio Armani protesta a Cinisello | Due consiglieri si sono scagliati contro il pubblico
È finito nelle polemiche il Consiglio comunale di Cinisello Balsamo. La seduta di ieri, 20 ottobre, è stata sospesa a causa della discussione di un ordine del giorno per intitolare a Giorgio Armani il palazzetto dello sport, attualmente intitolato a Salvator Allende. La protestaA protestare il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Continua a far discutere la proposta della destra di intitolare il palazzetto dello sport di #cinisellobalsamo allo stilista - facebook.com Vai su Facebook
Polemiche a Cinisello per l'intitolazione del palazzetto. Su @rep_milano - X Vai su X
Intitolare il palazzetto a Giorgio Armani, protesta a Cinisello: "Due consiglieri si sono scagliati contro il pubblico" - La seduta di ieri, 20 ottobre, è stata sospesa a causa della discussione di un ordine del giorno per intitolare a Giorgio Armani il ... Si legge su milanotoday.it
“Da due anni un progetto per celebrare Armani, amministrazione rimasta immobile” - "Siamo lieti della convergenza del Consiglio comunale sulla proposta - Secondo piacenzasera.it
“Ecco la piazzetta da intitolare a Giorgio Armani” La proposta di Forza Nuova - Forza Nuova Piacenza intende offrire una ipotetica soluzione al luogo di Piacenza dove ricordare il nostro concittadino Giorgio Armani. Lo riporta piacenzasera.it