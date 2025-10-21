Intimamente | al teatro della Posta Vecchia il concerto di Alessandra Salerno

Agrigentonotizie.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 23 ottobre alle 19:30 il teatro della Posta Vecchia di Agrigento ospiterà lo spettacolo “Intimamente” di Alessandra Salerno, cantautrice siciliana riconosciuta per la sua voce calda e per l’inconfondibile suono dell’autoharp.Lo show, a metà tra concerto e racconto, ripercorre la vita. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

