Intimamente | al teatro della Posta Vecchia il concerto di Alessandra Salerno
Giovedì 23 ottobre alle 19:30 il teatro della Posta Vecchia di Agrigento ospiterà lo spettacolo “Intimamente” di Alessandra Salerno, cantautrice siciliana riconosciuta per la sua voce calda e per l’inconfondibile suono dell’autoharp.Lo show, a metà tra concerto e racconto, ripercorre la vita. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
