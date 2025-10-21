Intervista a Lea Gavino | La musica rispecchia la mia parte disobbediente Il successo di Un Professore non ha cambiato mio fratello Damiano Sanremo? Chi lo sa

Lea Gavino, giovane e talentuosa attrice romana, conosciuta per la sua partecipazione alla popolare serie TV Skam Italia e ad altri film, debutta nel mondo della musica con i singoli Mondo Fiorito e Figli, in uscita il 10 ottobre. Questi brani segnano anche il suo ingresso nell’etichetta LaTarma Records. A partire dalla stessa data, Mondo Fiorito entrerà in rotazione sulle stazioni radiofoniche. Con questa doppia uscita, Lea esplora due sfumature diverse e complementari della sua musica, unendo le melodie delicate del suo pianoforte alle emozioni che vive ogni giorno, e scoprendo che la musica è il mezzo ideale per esprimersi senza filtri. 🔗 Leggi su Superguidatv.it