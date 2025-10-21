Inter Zenga elogia Chivu | Ha cambiato la testa della squadra

Nell'arco delle ultime settimane, l'Inter si è dimostrata sempre più in ripresa. Dopo un inizio altalenante, con due sconfitte all'attivo contro Udinese e Juventus, i nerazzurri sembrano aver assorbito i concetti di Cristian Chivu. Quest'ultimo è riuscito a ridare linfa vitale ad una squadra apparsa stanca nel finale della scorsa annata. Un lavoro che non sta passando inosservato, agli occhi degli addetti ai lavori e non solo. Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Walter Zenga ha parlato del coach rumeno: "La rabbia della sconfitta con il PSG deve diventare una forza positiva.

