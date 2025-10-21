Inter Union Saint Gilloise la sorpresa belga sfida Chivu! Le ultime sul match dei nerazzurri contro la capolista belga
Inter Union Saint Gilloise, i belgi sognano l'impresa in Champions per cavalcare l'entusiasmo di un campionato da sogno. L'Union Saint-Gilloise, prossima avversaria dell'Inter in Champions League, arriva alla sfida di Champions League nel suo momento migliore: la squadra belga è prima in classifica nel campionato nazionale, con tre punti di vantaggio sul Club Bruges, e ha appena inaugurato una nuova era tecnica. Dopo l'addio di Sébastien Pocognoli, approdato al Monaco, la panchina è passata nelle mani di David Hubert, che ha subito dato continuità ai risultati positivi del suo predecessore.
Inter, Chivu gestisce la rosa in vista del Napoli: pronti 6 cambi contro l'Union SG Per far fronte agli impegni ravvicinati, l'allenatore nerazzurro punterà nuovamente su un forte turnover in Champions. Spazio a De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Zielinski e Fra
L'atmosfera speciale del prato del Constant Vanden Stock a luci spente alla vigilia di Union Saint-Gilloise vs Inter, dopo la notizia bomba su Thuram lanciata da Chivu
Union Saint-Gilloise-Inter: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci da sei vittorie consecutive, volano in Belgio per il terzo turno della coppa dalle grandi orecchie
Champions, Inter oggi in campo contro l'Union SG: orario e dove vederla in tv - Inter oggi in campo per la Champions League, terza giornata della stagione 2025/2026.
Probabili formazioni di Union Saint Gilloise-Inter - Ballottaggio in attacco per Chivu, ma Esposito è favorito come partner di Lautaro.