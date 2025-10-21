Inter Union Saint Gilloise la sorpresa belga sfida Chivu! Le ultime sul match dei nerazzurri contro la capolista belga

Internews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Inter Union Saint Gilloise, i belgi sognano l’impresa in Champions per cavalcare l’entusiasmo di un campionato da sogno. L’Union Saint-Gilloise, prossima avversaria dell’Inter in Champions League, arriva alla sfida di Champions League nel suo momento migliore: la squadra belga è prima in classifica nel campionato nazionale, con tre punti di vantaggio sul Club Bruges, e ha appena inaugurato una nuova era tecnica. Dopo l’addio di Sébastien Pocognoli, approdato al Monaco, la panchina è passata nelle mani di David Hubert, che ha subito dato continuità ai risultati positivi del suo predecessore. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter union saint gilloise la sorpresa belga sfida chivu le ultime sul match dei nerazzurri contro la capolista belga

© Internews24.com - Inter Union Saint Gilloise, la sorpresa belga sfida Chivu! Le ultime sul match dei nerazzurri contro la capolista belga

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

inter union saint gilloiseUnion Saint-Gilloise-Inter: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci da sei vittorie consecutive, volano in Belgio per il terzo turno della coppa dalle grandi orecchie ... Si legge su tuttosport.com

inter union saint gilloiseChampions, Inter oggi in campo contro l’Union SG: orario e dove vederla in tv - Inter oggi in campo per la Champions League, terza giornata della stagione 2025/2026. Segnala lapresse.it

inter union saint gilloiseProbabili formazioni di Union Saint Gilloise-Inter - Ballottaggio in attacco per Chivu, ma Esposito è favorito come partner di Lautaro. Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Union Saint Gilloise