Inter Union Saint Gilloise la sorpresa belga sfida Chivu! Le ultime sul match dei nerazzurri contro la capolista belga

Inter News 24 Inter Union Saint Gilloise, i belgi sognano l’impresa in Champions per cavalcare l’entusiasmo di un campionato da sogno. L’Union Saint-Gilloise, prossima avversaria dell’Inter in Champions League, arriva alla sfida di Champions League nel suo momento migliore: la squadra belga è prima in classifica nel campionato nazionale, con tre punti di vantaggio sul Club Bruges, e ha appena inaugurato una nuova era tecnica. Dopo l’addio di Sébastien Pocognoli, approdato al Monaco, la panchina è passata nelle mani di David Hubert, che ha subito dato continuità ai risultati positivi del suo predecessore. 🔗 Leggi su Internews24.com

