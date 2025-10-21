Inter Union Saint Gilloise la favola belga continua? Dal passato glorioso alla rinascita moderna

Internews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Inter Union Saint Gilloise, tutto pronto per il ritorno in Champions del club simbolo di Bruxelles: le ultime sugli avversari di Chivu. L’ Union Saint-Gilloise, prossima avversaria dell’Inter in Champions League, è molto più di un club di calcio: è un pezzo di storia del Belgio. Fondata il 1° novembre 1897 nel quartiere di Saint-Gilles, nella prima cintura di Bruxelles, la società è nata in un contesto multiculturale e vivace, lo stesso melting pot che oggi caratterizza la capitale belga. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l’Union dominava il calcio nazionale già prima della Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Internews24.com

