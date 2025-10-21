Inter Under 23 | divisione della posta con il Renate

Bis mancato. L’ Inter Under 23 non riesce a dare un seguito alla vittoria con l’Alcione Milano facendosi imporre il pareggio dal Renate. Dopo un avvio favorevole in cui ha trovato anche la rete del vantagio, la squadra di Stefano Vecchi ha subito il ritorno dei brianzoli che sono riusciti a portarsi in parità. Secondo tempo all’insegna dell’equilibrio e senza molte emozioni. La divisione della posta può così considerarsi verdetto equo. L’Inter Under 23 è ora quarta con diciannove punti alle spalle di Vicenza, Union Brescia e Lecco. Cronaca e tabellino  PRIMO TEMPO –  Al 6’ l’Inter Under 23 comincia nel modo migliore andando a bersaglio con Kamatè che percorre trenta metri di campo e poi, dal limite, non lascia scampo a Nobile. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

