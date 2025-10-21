Inter un guerriero in mezzo al campo | Come on Paul Ince
Grinta e tenacia, muscoli e cuore. La sua esperienza con la maglia dell’ Inter è durata il lampo di un paio di stagioni, ma Paul Ince con il suo temperamento ha inciso comunque il proprio nome nella lunga storia del Biscione nerazzurro. Inter, ti ricordi Paul Ince? Una storia d’amore particolare, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
