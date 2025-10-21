Inter U23 Renate 1-1 non basta il gol di Kamate | ecco com’è andata
Inter News 24 la sfida del recupero del 9° turno del girone A di Serie C. Non va oltre l’1-1 l’Inter U23 nel recupero della nona giornata del girone A di Serie C contro il Renate. Sul campo neutro di Monza, la squadra guidata dal tecnico Stefano Vecchi non riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta nel derby contro l’Alcione, facendosi fermare sul pari dagli ospiti. Avvio sprint e pari prima dell’intervallo. L’inizio del match è tutto di marca nerazzurra. Dopo appena sei minuti, la Beneamata U23 sblocca il risultato grazie a una bella giocata del centrocampista Issiaka Kamate, bravo a inserirsi e a trovare la via del gol. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
?Sotto con la seconda Inter. In campo l'Under 23 di Stefano Vecchi INTER-RENATE INTER U23 (3-5-1-1): 1 Melgrati; 15 Stante, 19 Prestia, 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 37 Kaczmarski, 8 Fiordilino, 9 Topalovic, 25 David; 10 Kamate; 20 La Gumina. A dispos - X Vai su X
UNA GIORNATA A TINTE NERAZZURRE! • 14:30 Union Saint Gilloise-Inter Primavera (Youth League) • 16:30 Inter U23-Renate (Serie C, Girone A) • 21:00 Union Saint Gilloise-Inter (UEFA Champions League) - Daniele Mari via X ? - facebook.com Vai su Facebook
LIVE - Inter U23-Renate, 1-1 all'80': tutto ancora da decidere a Monza, entrano Cocchi e Avitabile - Tonnara in area di rigore nerazzurra, alla fine Cinquegrano si rifugia in rimessa laterale. msn.com scrive
INTER U23-RENATE 1-0 - David perde una palla pericolosa nella sua metà- Come scrive fcinternews.it
Inter U23-Renate, un punto a testa nel recupero della 9a giornata: termina 1-1 - Inter Under 23 e Renate smuonono la classifica in occasione del recupero della 9a giornata del campionato di Serie C - Scrive tuttoc.com