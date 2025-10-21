Inter U23 Renate 1-1 non basta il gol di Kamate | ecco com’è andata

Inter News 24 la sfida del recupero del 9° turno del girone A di Serie C. Non va oltre l’1-1 l’Inter U23 nel recupero della nona giornata del girone A di Serie C contro il Renate. Sul campo neutro di Monza, la squadra guidata dal tecnico Stefano Vecchi non riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta nel derby contro l’Alcione, facendosi fermare sul pari dagli ospiti. Avvio sprint e pari prima dell’intervallo. L’inizio del match è tutto di marca nerazzurra. Dopo appena sei minuti, la Beneamata U23 sblocca il risultato grazie a una bella giocata del centrocampista Issiaka Kamate, bravo a inserirsi e a trovare la via del gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

