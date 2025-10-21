Inter travolgente Napoli da incubo | Champions a due facce per le italiane
AGI - Pazza e bella Inter: parte male, soffre in avvio, poi in cinque minuti segna due gol e dilaga nella ripresa. A Bruxelles la squadra di Cristian Chivu batte l' Union Saint-Gilloise 4-0 con i gol di Dumfries, Lautaro, Calhanoglu ed Esposito, conquistando la terza vittoria su tre in Champions League. Nove i gol fatti e zero quelli subiti in questo inizio europeo. In avvio di gara però, con un ampio turn over in vista del big match di sabato col Napoli, qualche disattenzione difensiva si è vista. Tre occasioni lampo per i padroni di casa: Sommer dice no a David, poi è Lautaro a salvare sulla linea il tiro di Burgess, prima di una conclusione di poco fuori di Van de Perre. 🔗 Leggi su Agi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Juorno #Como travolgente, #Juventus in crisi, #NicoPaz illumina la #SerieA e l’ #Inter torna in #vetta - X Vai su X
È la Cremonese, ok. Ma è la Cremonese imbattuta fin qui che ha vinto a San Siro contro il Milan comunque. Detto questo, il primo tempo di oggi certifica una cosa: nessuno in Italia gioca un calcio così travolgente come l’Inter. E nel così ci metto qualità, velocit Vai su Facebook