Inter travolgente Napoli da incubo | Champions a due facce per le italiane

21 ott 2025

AGI - Pazza e bella  Inter: parte male, soffre in avvio, poi in cinque minuti segna due gol e dilaga nella ripresa. A Bruxelles la squadra di Cristian Chivu batte l' Union Saint-Gilloise 4-0  con i gol di  Dumfries,  Lautaro,  Calhanoglu  ed  Esposito, conquistando la  terza vittoria su tre  in  Champions League.  Nove i gol fatti e zero quelli subiti  in questo inizio europeo. In avvio di gara però, con un ampio turn over in vista del  big match di sabato col Napoli, qualche disattenzione difensiva si è vista. Tre occasioni lampo per i padroni di casa: Sommer dice no a David, poi è Lautaro a salvare sulla linea il tiro di Burgess, prima di una conclusione di poco fuori di Van de Perre. 🔗 Leggi su Agi.it

