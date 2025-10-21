Inter Thuram out anche a Napoli | l’annuncio di Chivu
La giornata di oggi è fondamentale per l’Inter, chiamata a tornare in campo per quanto concerne il cammino in Champions League. L’obiettivo è quello di mantenere alta l’asticella come nelle ultime settimane, in cui la squadra ha dato prova di poter ancora competere su ogni fronte. I nerazzurri si sono lasciati alle spalle la vittoria per 1-0 con la Roma, che ha dato ulteriori certezze sotto ogni punto di vista. La prossima gara è quella con l’Union Saint-Gilloise, in programma in questo martedì 21 ottobre alle ore 21:00 al Lotto Park per il terzo turno della fase a girone unico di Coppa Campioni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Scopri altri approfondimenti
?Chivu: "Non ero scarso prima e non sono il più bravo ora con l'Inter. Thuram? Ecco quando torna" Vai su Facebook
#Inter, #Chivu non recupera #Thuram per la Roma ?@GiokerMusso - X Vai su X
Infortunio Thuram, l’attaccante dell’Inter out anche contro il Napoli. Chivu è pronto a scegliere fra Pio e Bonny. L’idea del tecnico nerazzurro - Il tecnico nerazzurro dovrà prendere una decisione importante L’infortunio di Marcus Thuram continua a preoccu ... Lo riporta calcionews24.com
Infortunio Thuram, l’Inter è preoccupata per le condizioni del francese: “Out anche contro il Napoli” - Inter, Cristian Chivu ha rivelato le condizioni reali di Marcus Thuram ... Da fanpage.it
Inter, Thuram ancora out. Il francese non ci sarà contro il Napoli - Domani, l'Inter, dopo la vittoria nel big match contro la Roma, affronta l'Union Saint Gilloise. Secondo gonfialarete.com