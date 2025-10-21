Inter Thuram out anche a Napoli | l’annuncio di Chivu

La giornata di oggi è fondamentale per l’Inter, chiamata a tornare in campo per quanto concerne il cammino in Champions League. L’obiettivo è quello di mantenere alta l’asticella come nelle ultime settimane, in cui la squadra ha dato prova di poter ancora competere su ogni fronte. I nerazzurri si sono lasciati alle spalle la vittoria per 1-0 con la Roma, che ha dato ulteriori certezze sotto ogni punto di vista. La prossima gara è quella con l’Union Saint-Gilloise, in programma in questo martedì 21 ottobre alle ore 21:00 al Lotto Park per il terzo turno della fase a girone unico di Coppa Campioni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

