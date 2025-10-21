Inter senti Fabio Cannavaro | Per lo scudetto ci sono anche Milan e Roma

Con la vittoria sulla Roma allo Stadio Olimpica, l’ Inter di Cristian Chivu ha dato un segnale importante al campionato. Siamo ancora agli inizi della stagione, è vero, ma la squadra nerazzurra ha dimostrato di essere tornata quel blocco unito, compatto e solido che tanto bene ha fatto negli ultimi anni. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

