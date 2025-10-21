Inter Ruud Krol | Scudetto? Nerazzurri e Napoli le più forti ma occhio al Milan

Ai piani alti della classifica di Serie A ci sono quattro squadre divise da un punto. Il Milan di Massimiliano Allegri, con la vittoria sulla Fiorentina, ha conquistato la vetta a quota 16 punti. L’ Inter di Cristian Chivu, reduce da un ottimo periodo di forma e risultati con 6 vittorie L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Ruud Krol: “Scudetto? Nerazzurri e Napoli le più forti, ma occhio al Milan”

Approfondisci con queste news

Ruud Gullit ha raccontato un episodio che dice molto sul calcio di oggi: “Ho incontrato il proprietario del Chelsea, Todd Boehly, e mi sono presentato: ‘Ciao, sono Ruud Gullit.’ Lui mi ha guardato e mi ha chiesto: ‘Ah sì? E cosa fai?’ Gli ho risposto: ‘Beh, ho gioc - facebook.com Vai su Facebook

Krol: “Scudetto? Inter e Napoli sono le più forti, ma ci metto anche il Milan” - Intervistato da Sportitalia, Ruud Krol, ex grande calciatore olandese con un passato anche nel Napoli, ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A ... Riporta msn.com

Quando Napoli s’innamorò dell’Olanda: la storia di Ruud Krol in azzurro - Noi ragazzi del ‘66 ci innamorammo dei signori d'Olanda negli anni Settanta, quando i miti per cui avevamo tifato ... Lo riporta ilnapolionline.com

Krol: "Inter e Napoli le mie favorite per lo Scudetto. Ma attenzione anche al Milan" - Raggiunto dai microfoni di Sportitalia, l'ex difensore del Napoli e della Nazionale neerlandese Ruud Krol si è espresso non solo sul match di questa sera tra i partenopei e il PSV Eindhoven ma anche s ... Scrive msn.com