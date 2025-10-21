Inter Pio Esposito e Lautaro per la Champions? Chivu gestisce il gruppo

In una stagione ricca di impegni, Chivu dovrà gestire le forze dei suoi calciatori, tenendo in considerazione non solo le condizioni fisiche degli stessi, ma anche i prossimi match da affrontare. Per la sfida tra Inter e Union SG, che si terrà a partire dalle 21:00 del 10 novembre, lo staff nerazzurro dovrà valutare al meglio i calciatori da far partire dal primo minuto, considerando anche la prossima sfida contro il Napoli di sabato. Con Thuram ancora fuori dei giochi, Chivu ha a disposizione i tre attaccanti che in questo momento si stanno alternando anche in campionato: Lautaro, capitano, Pio Esposito e Bonny, autore di due gol e tre assist nelle precedenti due partite. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

