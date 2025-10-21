Inter Muzio | Abbiamo il diritto di giocarcela

Le parole di Muzio Alex Muzio, presidente e socio di maggioranza dell’ Union Saint-Gilloise, ha parlato con sicurezza riguardo alla sfida di  Champions League contro l’Inter, in programma questa giornata. Muzio ha detto che vuole vedere l’USG giocarsela contro l’Inter.. « Anche il PSV Eindhoven aveva un budget decisamente superiore al nostro. Ma questo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter muzio abbiamo dirittoSaint-Gilloise, il presidente Muzio: "Inter, non ci sentiamo fuori posto" - “Non ci sentiamo fuori posto, abbiamo il diritto di giocarcela”. Si legge su tuttomercatoweb.com

inter muzio abbiamo dirittoUnion SG, il presidente Muzio: "Non abbiamo paura dell'Inter, ce la giocheremo in casa. C’è troppo disequilibrio tra i club" - Gilloise, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Calcio&Finanza alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter. Scrive msn.com

