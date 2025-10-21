Le parole di Muzio Alex Muzio, presidente e socio di maggioranza dell’ Union Saint-Gilloise, ha parlato con sicurezza riguardo alla sfida di Champions League contro l’Inter, in programma questa giornata. Muzio ha detto che vuole vedere l’USG giocarsela contro l’Inter.. « Anche il PSV Eindhoven aveva un budget decisamente superiore al nostro. Ma questo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Muzio: “Abbiamo il diritto di giocarcela”