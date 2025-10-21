Inter multata dal Giudice sportivo | ecco perché

La Lega Serie A ha pubblicato le decisioni ufficiali del giudice sportivo relative alla settima giornata di campionato. Poche squalifiche, ma ammende salate per alcune società, tra cui Inter e Roma, protagoniste del teso confronto all’Olimpico. Squalificati Serie A: ecco chi salterà la prossima giornata. In vista dell’ottava giornata di Serie A 202526, saranno soltanto due i calciatori costretti a saltare il prossimo turno per squalifica. Si tratta di Jesus Rodriguez del Como e Abdoulaye Ndiaye del Parma, che non prenderanno parte allo scontro diretto in programma sabato pomeriggio al “Tardini”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

